Open mic soirée Hip Hop – collectif Alpha’B Peniche didascalie, 25 mars 2023 18:30, Ramonville-Saint-Agne. Attention aux amoureux de hip-hop ! Un open mic incroyable arrive bientôt et vous ne pouvez pas le manquer ! Samedi 25 mars, 18h30 1

Attention aux amoureux de hip-hop ! Un open mic incroyable arrive bientôt et vous ne pouvez pas le manquer ! Samedi 25 mars, 18h30

https://www.helloasso.com/associations/peniche-didascalie/evenements/soiree-hip-hop-open-mic-showcases-mix-dj-collectif-alpha-b-25-03-2023

Tout le monde est invité à monter sur scène et montrer ses compétences en rap ! Ne manquez pas cette opportunité de partager vos rimes et de vous connecter avec d'autres artistes de hip-hop de la ville. Nous vous attendons !

Détails
Heure : 18:30
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne

Lieu
Peniche didascalie
Adresse
Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne, France

