Conférence à Ramonville : « Le rôle méconnu des femmes dans les découvertes scientifiques… », par Pierrette Soula, le 26 mai Médiathèque de Ramonville, 26 mai 2023 18:30, Ramonville-Saint-Agne.

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Ramonville, invite à une conférence de Pierrette Soula le vendredi 26 mai à 18 h 30, à la médiathèque Simone de Beauvoir Vendredi 26 mai, 18h30 1

> Dans le cadre de sa saison de conférences « Au Bonheur des Docs » (toujours sur des thématiques liées au fonds local-régional que l’association développe), le Lecteur du Val, en partenariat avec la Médiathèque de Ramonville Saint-Agne, invite à une rencontre avec Pierrette Soula sur le thème : « Le rôle méconnu des femmes dans les découvertes scientifiques et mathématiques », le vendredi 26 mai 2023, à 18 h 30, à la médiathèque.

> Madame Du Châtelet, en traduisant Newton, comprend dès 1740, que l’énergie cinétique d’un corps est fonction du carré de sa vitesse (confirmation par Einstein).

100 ans plus tard, Ada Lovelace (fille de Byron) établit le 1er programme informatique.

La révolution chimique nait avec Mme Lavoisier…

Nombreuses sont les femmes qui ont fait avancer l’astronomie, la physique, la chimie et les mathématiques sans reconnaissance de leurs contemporains, sans salaire, sans vie de famille et, pour certaines, en sacrifiant leur santé.

« J’ai perdu un ami de vingt-cinq années, un grand homme qui n’avait le défaut que d’être femme, et que tout Paris regrette et honore. » (Lettre de Voltaire suite au décès d’Emile du Chatelet en 1749).

> De formation scientifique (génie civil), Pierrette Soula a repris un cursus d’études à l’Ecole du Louvre en 1999, avec pour spécialité l’histoire du patrimoine technique et industriel.

Elle est diplômée en histoire de l’art, en muséologie, et est titulaire d’un Master 2 ayant pour sujet « la diffusion de la culture scientifique ». Elle a obtenu le concours de conférencière nationale à la fin du cursus Louvre.

Par affinité, elle s’est intéressée à l’histoire et la place des femmes dans notre histoire et dans notre société : femmes et arts, femmes et sciences, rôle des femmes dans les guerres, femmes au Panthéon, engagements des femmes…

Elle tente de sensibiliser les auditrices et auditeurs à ces sujets tant dans les universités populaires, qu’au cercle Condorcet, ou dans le milieu associatif, scolaire et périscolaire ou dans le cadre des actions culturelles des municipalités.

Elle est décorée des palmes académiques.

