ALBERI SONORI – MUSIQUE ET DANSE AUTOUR DE LA CULTURE ITALIENNE – CONVIVENCIA Place Jean Jaures Ramonville-Saint-Agne, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03 21:30:00

Dans le cadre de sa saison « Itinérance sensible & musicale le long du canal du Midi », Convivencia, en partenariat avec Arto-Le Kiwi, présente son premier évènement de l’année

Après une résidence de création, organisée par Convivencia en novembre 2023 avec la complicité d’Arto-Le Kiwi, le groupe Alberi Sonori présente au public sa nouvelle création Matizia. Dans le village maritime de Termoli, la matizia désigne le mauvais temps qui arrive soudainement… Ainsi se tisse la toile sonore qui s’ouvre vers un son contemporain de l’Italie du Sud empreint d’une transe à danser ou à écouter…

Dès 18h, retrouvez Cinzia et Giuseppe lors d’un atelier (gratuit)d’initiation à la Tarantelle afin de découvrir les aspects historiques et culturels, les rythmes et pas de base de cette danse traditionnelle italienne.

3 EUR.

Place Jean Jaures LE KIWI

Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie info@convivencia.eu



