Un spectacle en carton
Samedi 16 septembre, 17h30
Ramonville
Entrée libre

Il était une fois, dans une histoire en carton, un loup qui mourrait de soif… ou peut-être que ce n'était pas un loup. Mais peut-être que cette histoire est vraie.

Avec Lénaël, Margot, Cleo, Maël, Vadim, Nina, Yann, Coline, Tim, Gaspard, Jeanne, Paz, Louise P., Rose, Louise R., Nicolas

Mise en scène Ariane Orignac & David Praud

Ramonville
Mairie de Ramonville Saint-Agne
Place Charles de Gaulle
31524 Ramonville Saint-Agne
Ramonville-Saint-Agne
31520 Haute-Garonne
Occitanie

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Ian Grandjean Photography

