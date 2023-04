CONCERT DE PRINTEMPS Salle des Fêtes Ramonchamp Catégories d’Évènement: Ramonchamp

CONCERT DE PRINTEMPS Salle des Fêtes, 22 avril 2023, Ramonchamp. « La Ramoncenaise Musicale » vous présente son concert de printemps à la salle des fêtes de Ramonchamp. Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-04-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-22 . 0 EUR.

Salle des Fêtes rue des Ecoles

Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est



« La Ramoncenaise Musicale » presents its spring concert at the village hall of Ramonchamp. Free entrance. « La Ramoncenaise Musicale » presenta su concierto de primavera en la sala del pueblo de Ramonchamp. Entrada gratuita. « La Ramoncenaise Musicale » präsentiert Ihnen ihr Frühlingskonzert im Festsaal von Ramonchamp. Eintritt frei. Mise à jour le 2023-04-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

