Ramona Horvath Trio & guests Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert Ramona Horvath Trio & Guests : 25 EUR

C’est la journée des femmes ! Venez fêtez la flamboyante Carmen, avec Ramona Horvath et son trio. Faisons ensemble un voyage dans le monde de la latinidad, de Bucarest à la Havane.

Pour ce concert nous vous ferons voyager dans trois univers différents : celui des influences de Ramona avec des compositions et arrangements originaux qui puisent leur inspiration dans les chefs-d’œuvre de la musique classique.

Puis, avec l’expressive chanteuse Clotilde Rullaud et l’excellent guitariste et fin accompagnateur Jean-Philippe Bordier, nous entrerons dans l’univers de la chanson roumaine des années 40′, et pour clore la soirée façon caliente … nous ferons un passage par la Havane et ses boleros, grace à la voix de velours de Carlos-Miguel Hernandez.

Concert organisé en partenariat avec l’Institut Culturel Roumain de Paris .

Ramona Horvath piano

Nicolas Rageau contrebasse

Antoine Paganotti batterie

Guests :

Jean-Philippe Bordier guitare Clotilde Rullaud chant

Carlos-Miguel Hernandez chant

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/ramona-horvath-trio-guests/#billetterie

Ramona Horvath Trio & guests