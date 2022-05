Ramón Vargas Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre du Capitole, le lundi 14 novembre à 20:00

### Opéra **Accompagné par Mzia Bakhtouridze** Depuis ce jour de 1992 où il a remplacé Pavarotti au pied levé au Metropolitan Opera de New York, Ramón Vargas a conquis les plus grandes scènes internationales dans tous les rôles majeurs de l’opéra italien et français. Ce n’est qu’en 2021 que le légendaire ténor mexicain s’est produit pour la première fois au Capitole, dans une inoubliable Gioconda. Il revient en récital dispenser l’éclat solaire de sa voix, le phrasé inimitable de son chant et la générosité infinie de son expression. _**Ramón Vargas :** Ténor_ **Mzia Bakhtouridze :** Piano ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6076233)![]() #### Infos pratiques * Le 14 novembre à 20h

Tarif unique : 20€

2022-11-14T20:00:00 2022-11-14T21:59:00

