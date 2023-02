Rammstein – Europe Stadium Tour 2023 STADE DE FRANCE, 7 juin 2023, PARIS.

Rammstein –

Europe Stadium Tour 2023 STADE DE FRANCE. Un spectacle à la date du 2023-07-22 (2023-06-07 au ) 20:00. Tarif : 68.0 à 150.5 euros.

Rammstein – Europe Stadium Tour 2023Rammstein accélère la cadence et continuera d'enflammer l'Europe en 2023 en passant notamment par le 22 juillet 2023 au Stade de France à Paris. Peu d'artistes dans le paysage musical actuel propose un live de cette ampleur, une scène magistrale nourrie par une profusion de feux d'artifice, d'explosions massives de fumée, orchestrées par une mise en scène chargée d'humour et de pathos. © Stade de France® – Macary, Zublena et Regembal, Costantini – Architectes, ADAGP – Paris 2022 Dans l'hypothèse où tout enregistrement sonore ou visuel, tels que des photographies, films, formats TV et/ou enregistrements sonores (ci-après dénommés les « enregistrements ») soient réalisés durant les concerts de Rammstein Konzert GmbH, Hertzstraße 63b, 13158 Berlin (ci-après dénommé « Rammstein » ) et/ou toute tierce personne désignée par Rammstein à cet égard, chaque personne détentrice d'un billet consent à être photographié, filmé ou enregistré, et que ces enregistrements soient utilisés exclusivement par Rammstein, pour une durée infinie et un territoire infini, sans limitation de contenu, édité ou non, dans leurs entièretés ou par extraits, matériels ou immatériels, sur tout média et tout format (publications papier, réseaux sociaux numériques, médias en ligne) en leur nom ou par le biais d'une tierce personne, en renonçant à prétendre à quelconque rémunération que ce soit, sans aucunes restrictions, en particulier si ces enregistrements viendraient à être dupliqués, distribués, diffusés et rendus accessibles au public.

STADE DE FRANCE PARIS ZAC DU CORNILLON NORD Seine-Saint-Denis

© Stade de France® – Macary, Zublena et Regembal, Costantini – Architectes, ADAGP – Paris 2022

Dans l'hypothèse où tout enregistrement sonore ou visuel, tels que des photographies, films, formats TV et/ou enregistrements sonores (ci-après dénommés les « enregistrements ») soient réalisés durant les concerts de Rammstein Konzert GmbH, Hertzstraße 63b, 13158 Berlin (ci-après dénommé « Rammstein » ) et/ou toute tierce personne désignée par Rammstein à cet égard, chaque personne détentrice d'un billet consent à être photographié, filmé ou enregistré, et que ces enregistrements soient utilisés exclusivement par Rammstein, pour une durée infinie et un territoire infini, sans limitation de contenu, édité ou non, dans leurs entièretés ou par extraits, matériels ou immatériels, sur tout média et tout format (publications papier, réseaux sociaux numériques, médias en ligne) en leur nom ou par le biais d'une tierce personne, en renonçant à prétendre à quelconque rémunération que ce soit, sans aucunes restrictions, en particulier si ces enregistrements viendraient à être dupliqués, distribués, diffusés et rendus accessibles au public.

