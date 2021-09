Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Rammassage de déchets en Kayak Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Rammassage de déchets en Kayak Vic-en-Bigorre, 29 septembre 2021, Vic-en-Bigorre. Rammassage de déchets en Kayak 2021-09-29 – 2021-09-29 VIC-EN-BIGORRE Chemin de la Grande Prairie

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Parce qu’il est essentiel d’agir ensemble et que les déchets sont au cœur de l’impact de nos modes de vie sur l’environnement, l’association Artpiculture, Les Z’Héros Déchets et le SYMAT organisent la 2ème édition du Festival Zéro Déchet 65 du 29 septembre au samedi 2 octobre 2021. Venez découvrir des solutions pour réduire vos déchets au quotidien : de l’évènement sportif à l’évènement culturel en passant par différents ateliers ou des ramassages de déchets, expérimentez en toute convivialité. Rivière Bleue 65 vous invite à une collecte de déchets, ouverte à tous, avec des kayaks, de la pêche à l’aimant ou simplement à la main. Jauge limitée, inscription obligatoire par mail.

Dans le cadre du Festival Zéro Déchet 65.

dernière mise à jour : 2021-09-15

