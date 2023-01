Ramkot – Olympic Café L’Olympic Café Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ramkot – Olympic Café L’Olympic Café, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 20h00 à 22h00

. payant PREVENTE : 12 EUR

Le trio Ramkot vous donne rendez-vous à l’Olympic Café le 19 avril prochain pour la sortie de leur premier album. A l’occasion de la sortie de leur premier album, Ramkot sera sur les routes cette année. Le trio aussi puissant que rafraîchissant de Gand (Belgique) fait une musique captivante et reconnaissable qui ne peut être décrite que comme du ‘ramrock’ et sera sur les planches de l’Olympic Café en avril prochain. L’Olympic Café 20 Rue Léon 75018 Paris Contact : https://web.digitick.com/ramkot-olympic-cafe-concert-paris-19-avril-2023-css5-voulezvousdanser-pg101-ri9434729.html

Taike Ramkot // Olympic Café // 19.04.2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Olympic Café Adresse 20 Rue Léon Ville Paris lieuville L'Olympic Café Paris Departement Paris

L'Olympic Café Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ramkot – Olympic Café L’Olympic Café 2023-04-19 was last modified: by Ramkot – Olympic Café L’Olympic Café L'Olympic Café 19 avril 2023 L'Olympic Café Paris Paris

Paris Paris