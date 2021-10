RAMKOERS Grand Théâtre des Cordeliers, 7 décembre 2021, Albi.

RAMKOERS

Grand Théâtre des Cordeliers, le mardi 7 décembre à 20:30

Ramkoers pourrait être un simple concert de musique pop sur matériaux sans valeur : barils, ferraille, et autres assemblages mécaniques produisant de la musique. En fait, c’est une performance joyeuse et totalement inédite. Une rencontre savoureuse et pleine de gaité où nos musiciens sont aussi des show men incroyables de créativité. Sur une scène encombrée fleurant bon la brocante, nos compères n’ont pas leurs pareils pour nous happer dans une aventure théâtrale et musicale surréaliste. Ingéniosité, improbabilité, et douce folie assumée, les musiciens, mécaniciens, poètes jouent avec des gouttières, des grosses caisses et tuyauteries en tous genres. Ces hollandais aux allures de gros bras sont au fond des tendres et leur musique très percussive au rythme endiablé détonne et étonne. On ne peut pas résister à une telle énergie et à autant de générosité. Voyage musical garanti ! **Autour du spectacle** Accueil musical par les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn à 19h45. Bord de scène. **Distribution** Avec Job Van Gorkum, Tomas Postema, Geert Jonkers, Doan Hendriks / Son Jan Aike Luchtenberg / Lumières Bob Kruiskamp

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 €

Musique | pop industrielle

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T20:30:00 2021-12-07T21:30:00