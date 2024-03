RAMINA – GÂTER LE COIN #3 Makeda Marseille, mercredi 24 avril 2024.

RAMINA – GÂTER LE COIN #3 ♫♫♫ Mercredi 24 avril, 20h00 Makeda 10€

Début : 2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T01:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T01:30:00+02:00

GÂTER LE COIN #3

« Expression ivoirienne qui signifie mettre l’ambiance et ne plus quitter la piste de danse »

Nous remercions les artistes de la scène Marseillaise de s’unir une fois de plus avec nous le temps d’une fête en solidarité pour les jeunes que nous accompagnons tout au long de l’année. Ce moment festif nous permettra de rencontrer de nouveaux solidaires et de récolter de l’argent afin de financer l’association et ses multiples actions. Merci au Makeda pour votre accueil.

RAMINA est un réseau d’accueil citoyen, composé uniquement de bénévoles et sans demande d’argent public. L’association travaille à l’accueil des minots isolés étrangers qui arrivent à Marseille, qui ont des droits dans le cadre des conventions internationales mais qui pourtant se retrouvent à passer plusieurs semaines à la rue.

L’intégralité de la recette sera reversée à l’association RAMINA.

Plus d’infos sur nos actions sur le site web : www.ramina.fr

Voici la programmation de la 3ème soirée :

Afro Beat / Hip Hop / Funk / Soul / Dancehall / Bass Music

► SELECTER THE PUNISHER (Tighten Up!)

► DEEJAY AP (Dancehall Nation)

► PATA NEGRA

► DJ IVOR

Billetterie :

Horaires : 19h30 – 01h30

Tarif : 10 euros (avec possibilité de faire un don en plus)

Achetez vos préventes : https://urlr.me/PY9Mt

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

