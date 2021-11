Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Rami Khalifé – Beyrouth L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 10 décembre 2021

de 20h à 21h

payant

Ciné-concert | Rami Khalifé – Beyrouth Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées En solo sur la scène de l'IMA, le pianiste et compositeur Rami Khalifé interprétera son dernier opus, Lost (2018), et improvisera sur les images du film. Pianiste et compositeur inclassable, Rami Khalifé est né à Beyrouth en 1981. Il est le fils de Marcel Khalifé, icône de la chanson arabe au Moyen-Orient, et le frère du musicien Bachar Mar Khalifé. Depuis quelques années, après ses études au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et à la Julliard School de New York où il découvre l'électro et rencontre Francesco Tristano – avec lequel il fondera le duo Aufgang –, il poursuit une carrière internationale comme pianiste et compositeur. L'ensemble de son travail se nourrit de son vécu à Beyrouth pendant la guerre du Liban, et de son brutal exil à Paris à l'âge de 8 ans. L'Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)

