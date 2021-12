Salle Albert Camus Ramènes ton talent Salle Albert Camus

Ramènes ton talent Salle Albert Camus, 4 février 2022, . Ramènes ton talent

Salle Albert Camus, le vendredi 4 février 2022 à 01:00

Le Conseil Municipal des Jeunes organise le vendredi 4 février 2022 une soirée scène ouverte de 20h30 à 22h30 à la salle Albert Camus pour les jeunes en CM2, collégiens et lycéens. «Ramènes ton talent » est l’occasion de montrer votre passion. Alors que vous soyez magicien, musicien, chanteur, danseur, comique, cirquasien, ou autre que ce soit en solo ou en groupe venez participer. L’entrée étant libre pour cette scène ouverte, soyez nombreux pour découvrir ces nouveaux talents et passer un moment convivial en famille ! Inscriptions du 10 janvier au 2 février 2022 : auprès des responsables ALAE primaires, soit au CLAC au foyer du collège, ou à la BOIT’J. Buvette au profit d’Ashalayam. Renseignements et inscriptions avant le 2 février à la Boit’j 05 61 76 82 79 / cmj@mairie-cugnaux.fr Le Conseil Municipal des Jeunes organise le vendredi 4 février 2022 une soirée scène ouverte de 20h30 à 22h30 à la salle Albert Camus pour les jeunes en CM2, collégiens et lycéens. […] Salle Albert Camus Salle Albert Camus, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T01:00:00 2022-02-04T00:59:00

Détails Autres Lieu Salle Albert Camus Adresse Salle Albert Camus, Cugnaux lieuville Salle Albert Camus