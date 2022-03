Ramène ta science : “Présentation du GASP” par Anthony ZURAWSKI Bibliothèque d’héourville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Bibliothèque d’héourville-Saint-Clair, le samedi 19 mars à 15:00

En cas de sinistre, les personnes chargées des collections patrimoniales se retrouvent souvent démunies et isolées, en manque d’aide technique, matérielle, humaine et organisationnelle. Le Groupe d’Aide en cas de Sinistre Patrimonial vise à organiser et apporter cette aide à toute institution patrimoniale qui serait solidaire de cette initiative. Une initiative co-créée en 2017 par la Fabrique de patrimoines en Normandie et Normandie Livre & Lecture. Groupe d’Aide en cas de Sinistre Patrimonial Bibliothèque d’héourville-Saint-Clair 5 Square Théâtre 14200 Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

