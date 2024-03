Ramène ta mère dans la tech Le loft Rennes, samedi 13 avril 2024.

Ramène ta mère dans la tech Ramène ta mère est une journée gratuite de découverte des nouveaux usages dans le numérique et des débouchés possibles dans ce secteur pour les adolescentes et les femmes. Samedi 13 avril, 09h00 Le loft Inscription gratuite, mais obligatoire. Les places sont limitées. Il est possible de s’inscrire à la ½ journée.

Le numérique vous intéresse et/ou vous dépasse ? Vous souhaitez d’acquérir des compétences numériques ? Vous cherchez des réponses pour votre orientation scolaire et/ou votre carrière professionnelle ?

Cet événement est fait pour vous !

Ramène ta mère dans la tech est une journée de découverte des nouveaux usages dans le numérique et des débouchés possibles (formations, métiers) dans ce secteur.

Cet événement s’adresse aux adolescentes et aux femmes, quelle que soit leur situation personnelle ou professionnelle. Vous pouvez évidemment venir en duo.

Pourquoi cette action ?

Ramène ta mère dans la tech, c’est une journée gratuite pour :

gagner en compétences et comprendre les nouveaux usages,

découvrir et expérimenter les métiers du numérique,

rencontrer et échanger avec des professionnelles du numérique.

L’idée est de montrer le champ des possibles dans le numérique, et de lutter contre les clichés, les stéréotypes, l’auto-censure pour permettre à chacune de choisir librement son métier.

À qui d’adresse cette action ?

Pour les femmes en réflexion sur leur carrière professionnelle, à la recherche d’informations sur les débouchés possibles dans le numérique (formations, métiers) OU simplement intéressées pour connaitre les nouveaux usages à intégrer dans son quotidien.

Pour les adolescentes (à partir de 12 ans) en questionnement sur leur avenir et désireuses de découvrir le secteur du numérique OU simplement intéressées pour connaitre les nouveaux usages à intégrer dans son quotidien.

Toutes les filles et les femmes sont les bienvenues pour découvrir le champ des possibles dans le numérique. Vous pouvez venir seule ou en binôme !

Comment se déroule l’action ?

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 avril au Loft Rennes, 3 Rue de Robien, 35000 Rennes.

⏰ Programme du matin

▶ 09h00 : Accueil. Nous vous accueillons avec le café/thé chaud et les viennoiseries fraîches.

▶ 9h15 – 10h00 : Introduction « la place des femmes dans le numérique”.

▶ 10h15 – 11h15 : Ateliers sur les nouveaux usages à l’ère du numérique (4 thèmes au choix).

Ci-desous la liste des thèmes proposés :

Savoir maitriser son image en ligne (gestion des réseaux sociaux).

Savoir protéger ses données personnelles (sécurité informatique).

Comprendre l’intelligence artificielle : c’est quoi au juste ?

Sobriété numérique : adopter les éco-gestes du numérique.

Les ateliers ci-dessus seront animés 2 fois pour vous permettre de choisir 2 thèmes dans la matinée.

▶ 11h30 – 12h30 : Ateliers sur les nouveaux usages à l’ère du numérique (4 thèmes au choix).

Les 4 thèmes sont listés ci-dessus.

12h30 à 14h00 | Pause déjeuner – repas offert par l’association

⏰ Programme de l’après-midi

▶ 14h00 – 16h00 : Ateliers d’initiation aux métiers du numérique – 4 thèmes au choix (durée 2h)

Découverte et initiation au développement web.

Découverte et initiation à la cybersécurité.

Découverte et initiation à l’UI UX design.

Découverte et initiation à l’agilité.

▶ 16h15 – 17h00 : Témoignages de femmes qui font carrière dans le numérique.

▶ 17h00 : Fin de la journée

Le loft 3 rue de Robien, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

