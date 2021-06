Ramène ta fraise ! CFF – Gare Cornavin, 12 juin 2021-12 juin 2021, Genève.

Ramène ta fraise !

CFF – Gare Cornavin, le samedi 12 juin à 09:00

La Fédération Romande des Consommateurs, en collaboration avec Slow Food Genève et Fourchette verte Genève seront présents le 12 juin dans le hall de la gare Cornavin de 9h00 à 16h00 pour une animation sur les fruits et légumes de saison et locaux. Venez vous synchroniser avec les saisons et découvrir la richesse du terroir local. Au programme: – un jeu concours sur les fruits et légumes de saison – un jeu avec une roue de la fortune sur l’alimentation saine et durable

Vous en avez marre des fraises importées au mois de janvier ?

