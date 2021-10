Bordeaux La Consigne Bordelaise Bordeaux, Gironde Ramène ta bouteille La Consigne Bordelaise Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Ramène ta bouteille La Consigne Bordelaise, 20 novembre 2021, Bordeaux. Ramène ta bouteille

du samedi 20 novembre au samedi 27 novembre à La Consigne Bordelaise Accès libre

Mise en avant de l’action : « Ramène ta bouteille » et sensibilisation au changement d’habitudes, en collaboration avec des coopérateurs. La Consigne Bordelaise 19 Rue Oscar et Jean Auriac Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Consigne Bordelaise Adresse 19 Rue Oscar et Jean Auriac Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Consigne Bordelaise Bordeaux