Ramdam culturel Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Ramdam culturel Bibliothèque 25 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

2022-06-21 17:30:00 – 2022-06-21 19:45:00

Lesparre-Médoc 33340 EUR 0 L’inauguration de la nouvelle bibliothèque de Lesparre se fera sous le signe de la musique!

La littérature s’alliant au Jazz pour un programme original :

A 17 h 30 : lancement de la soirée avec Rachael Magidson Jazz “Jazz à Paname”

De 18 h à 18 h 30 : Duo improvisation interactif par la Cie BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle

Discours d’inauguration

De 18 h 45 à 19 h 45 : apéritif musical avec Rachael Magidson Jazz

Bibliothèque 25 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

