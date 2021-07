Rambouillet Hôtel de ville Rambouillet, Yvelines Rambouillet au féminin Hôtel de ville Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Cette visite vous entraînera à la rencontre de Rambolitaines, célèbres et méconnues : la marquise de Rambouillet, Julie d’Angennes, la comtesse de Toulouse, Mademoiselle de Barisseuse, Charlotte Pierret ou Jacqueline Thome-Patenôtre… Muse ou pieuse fondatrice, artiste ou femme politique, elles firent aussi l’histoire. Cette visite vous entraînera à la rencontre de Rambolitaines, célèbres et méconnues. Hôtel de ville Place de la Libération 78120 Rambouillet Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

