RAMBOUILLET À L’HEURE IMPÉRIALE / PASS IMPÉRIAL Château de Rambouillet, 9 octobre 2021, RAMBOUILLET.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 9h45 à 16h15

payant

Le Château, la Bergerie nationale et la Ville de Rambouillet vous invitent pour une reconstitution historique de Rambouillet à l’heure impériale ! Remontez le temps et venez découvrir l’intimité et la vie quotidienne impériale à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er.

Poussez les portes du château de Rambouillet, ancestral pavillon de chasse, et profitez des multiples distractions de la famille impériale: jeux d’époque, danse, musique … dans une atmosphère joyeuse et détendue ! C’est notamment le moment propice pour découvrir une partie du palais aménagé pour le Roi de Rome ! Des marchandes de modes vous y attendent pour vous proposer les dernières toilettes sorties de leurs ateliers. Toutefois, même en ces temps paisibles, la Garde n’est jamais loin … L’armée se tient prête et attend patiemment les ordres de l’Empereur. Alors, n’hésitez pas à rejoindre le camp installé à la Bergerie! Plongez-vous au cœur d’une riche vie populaire avec ses petits métiers et nombreuses traditions: maréchal-ferrant, blanchisseuses ou vivandières, et bien d’autres encore vous attendent !

Le PASS IMPERIAL vous donne accès aux animations proposées à la Bergerie Nationale, le Domaine national de Rambouillet (château et animations dans le parc) ainsi qu’au palais du Roi de Rome. Le PASS est valable pour une journée entre 10h et 18h. Les accès aux intérieurs du château et du palais du Rome sont sur créneaux horaires. La sortie par les jardins du château est défintive. La découverte de la Bergerie s’effectue librement tout au long de la journée. Restauration possible sur place à la Bergerie.

La présentation de ce Pass donne aussi accès un petit train circulant d’un site à un autre.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans.

Informations pratiques

Les accès aux intérieurs du château et du palais du Rome sont sur créneaux horaires. Le parcours-spectacle du château se termine dans les jardins et ses animations. Toute sortie est définitive. La découverte de la Bergerie s’effectue librement tout au long de la journée.

En cas de retard, le billet n’est ni remboursable, ni échangeable.

Parcours-spectacle du château : 1h15 environ. Accès par les grilles du château.

Visite libre du palais et jardin du Roi de Rome : 1h environ. Accès par la cour du Roi de Rome.

Visite du bivouac de la Grande Armée à la Bergerie nationale. 2h environ. Accès par la ferme.

10 minutes de marche entre le palais du Roi de Rome et le Château.

20 minutes de marche entre le Château et la Bergerie.

Plusieurs parkings sont disponibles dans le parc du château. Des panneaux de signalisation vous orienteront entre les différents sites.

Avec Paul Rambouillet et SEM Espaces Verts partenaires de l’évènement

Événements -> Fête / Parade

Château de Rambouillet Château de Rambouillet RAMBOUILLET 78120

Contact : https://ticket.monuments-nationaux.fr/Accueil.aspx?theme=rambouilletpassimperiale

Événements -> Fête / Parade Insolite;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-09T09:45:00+02:00_2021-10-09T16:15:00+02:00;2021-10-10T09:45:00+02:00_2021-10-10T16:15:00+02:00

CMN