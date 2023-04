Mémorial A.S.S.D.N Mémorial ASSDN, 1 janvier 2023, Ramatuelle.

Mémorial des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale, unique en France.

Historique et commentaires. Uniquement sur rendez-vous..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Mémorial ASSDN Square Alsfasser

Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Memorial Veterans of Special Services for National Defense, unique in France.

History and comments. Only by appointment.

Memorial de los Antiguos Servicios Especiales de la Defensa Nacional, único en Francia.

Historia y comentarios. Sólo con cita previa.

In Frankreich einzigartige Gedenkstätte für die Ehemaligen des Sonderdienstes der Landesverteidigung.

Historischer Hintergrund und Kommentare. Nur nach Vereinbarung.

