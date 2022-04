Ramassage en montagne Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orbey Haut-Rhin Tout doit disparaître !! Participez à cet après-midi de ramassage organisé par Mountain Riders et contribuer à la réduction des déchets à la source au Lac Blanc. Un moment dans la bonne humeur et dans une ambiance festive ! Pensez à prendre vos gants. Chaque année, plus de 150 tonnes de déchets sont jetées en montagne. Sur l’ensemble de ces déchets (emballages plastiques, mégots, ferrailles), 40% des déchets sont recyclables : 64% sont d’origine professionnelle (jalons de piste, câbles)

Collation offerte à la fin aux participants. Inscrivez-vous à cet après-midi de nettoyage via le formulaire !

Collation offerte à la fin aux participants. Inscrivez-vous à cet après-midi de nettoyage via le formulaire !

