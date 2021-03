lieux de rendez vous Ramassage des déchets Sauvages dans Cugnaux lieux de rendez vous

« Notre Cugnaux propre », le Conseil municipal des jeunes et l’Omnisports vous attendent samedi 20 mars à 14h pour le ramassage de déchets sauvages dans Cugnaux. Deux lieux de rendez vous sont proposés :

• le parking du parc de Bazardens

• le parking du lycée Henri Matisse Àla suite des différents parcours, rendez-vous vers 15h30 devant l’hôtel de ville. Du matériel de ramassage sera mis à votre disposition, le gilet fluo est fortement conseillé.

Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés d'un adulte. Vous êtes attendus nombreux pour cette initiative portée par les jeunes cugnalais !

