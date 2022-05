Ramassage des déchets -Organisé par le CMJ Gymnase JAZY – Avenue de Cominges

Ramassage des déchets -Organisé par le CMJ Gymnase JAZY – Avenue de Cominges, 21 mai 2022, . Ramassage des déchets -Organisé par le CMJ

Gymnase JAZY – Avenue de Cominges, le samedi 21 mai à 02:00

Les élus de a commission Environnement cadre de vie du Conseil Municipal des jeunes vous invite à les rejoindre samedi 21 mai à 10h devant le gymnase Jazy pour le ramassage des déchets. Dress code : gilet fluo, le matériel nécessaire pour cette action vous sera fourni sur place. Venez nombreux les rejoindre pour ce moment écologique et citoyen ! Les élus de a commission Environnement cadre de vie du Conseil Municipal des jeunes vous invite à les rejoindre samedi 21 mai à 10h devant le gymnase Jazy pour le ramassage des déchets. […] Gymnase JAZY – Avenue de Cominges Gymnase JAZY – Avenue de Cominges, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T02:00:00 2022-05-21T01:59:00

Détails Autres Lieu Gymnase JAZY - Avenue de Cominges Adresse Gymnase JAZY - Avenue de Cominges, Cugnaux lieuville Gymnase JAZY - Avenue de Cominges

Gymnase JAZY - Avenue de Cominges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//