Ramassage de déchets sur la plage Seignosse

Seignosse

Ramassage de déchets sur la plage Seignosse, 3 avril 2022, Seignosse.

2022-04-03 14:00:00 – 2022-04-03 16:30:00

Seignosse Landes Ensemble, nettoyons nos plages !

Le dimanche 3 avril de 14h à 16h30, plage du Penon à Seignosse. Venez passer un moment citoyen dans un cadre unique en participant à une vaste opération de préservation du littoral. Le Conseil Municipal des Jeunes organise cet évènement.

Un goûter écoresponsable sera offert aux participants. +33 5 58 43 32 15 Ensemble, nettoyons nos plages !

Seignosse

