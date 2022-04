Ramassage de déchets grèves de l’Elorn Loperhet Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Ramassage de déchets grèves de l’Elorn Loperhet, 30 avril 2022, Loperhet. Ramassage de déchets grèves de l’Elorn pen an trein grèves de pen an trein Loperhet

2022-04-30 – 2022-04-30 pen an trein grèves de pen an trein

Loperhet Finistère Loperhet Ramassage de déchets sur les grèves le long de l’Elorn au lieu dit Pen An Trein

10h-12h

organisé par l’association Nature-L gants et sacs fournis En famille, entre amis ou seul, rejoignez nous pour la collecte annuelle à Pen An Trein plus d’info : naturel29470@gmail.com inscription:

