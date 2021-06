Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Pont de l'Europe Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ramassage de déchets en bords de Loire Pont de l’Europe Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Pont de l’Europe, le dimanche 6 juin à 14:00

Le collectif citoyen Je nettoie ma Loire organise une opération de ramassage de déchets en bords de Loire. Rendez vous aux 4 lieux de rencontres : – Orléans : en attente de confirmation – St Jean de la Ruelle : au pied du pont de l’Europe – St Jean de Braye : sur la promenade à hateur de la place des Châtaigniers – Jargeau : Parking du camping L’Isle au Moulin en aval du pont Prévoir gants type jardinage, et un goûter (ramenez son propre gobelet) Plus d’info : [https://www.facebook.com/events/226754398887616?ref=newsfeed](https://www.facebook.com/events/226754398887616?ref=newsfeed) Opération de ramassage de déchets Pont de l’Europe Pont de l’Europe 45000 Orléans Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

