Château de Portet, le samedi 18 septembre à 08:00

Préserver le patrimoine c’est aussi protéger et nettoyer le patrimoine vert. La Ville, en partenariat avec Nature en Occitanie, vous propose de participer à un ramassage collectif de déchets sur le ramier de Garonne (rive gauche). Après un accueil/café au château les participants se rendront sur le site accompagnés par un encadrant.

Inscription obligatoire

Ramassage de déchets sur la rive gauche de Garonne. Château de Portet 1, rue Robert Saintigny, 31120 Portet-sur-Garonne

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T11:30:00

