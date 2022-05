Ramassage de déchets à la plage Ondres, 5 juin 2022, Ondres.

Ramassage de déchets à la plage Ondres

2022-06-05 – 2022-06-05

Ondres Landes Ondres

EUR L’association Wings of the Ocean vous invite à se joindre à elle pour débarrasser la plage de ses déchets plastiques. Un acte symbolique mais toujours utile et convivial.

Rendez-vous à la plage d’Ondres à 14h.

+33 5 59 45 19 19

Ondres

