RAMASSAGE AVEC ESCALE BEACH RUGBY Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

RAMASSAGE AVEC ESCALE BEACH RUGBY Palavas-les-Flots, 11 juin 2022, Palavas-les-Flots. RAMASSAGE AVEC ESCALE BEACH RUGBY Palavas-les-Flots

2022-06-11 – 2022-06-11

Palavas-les-Flots Hérault Ramassage de déchets avec Escale Beach Rugby organisé par l’association Ocean Protection France Horaire et lieu à venir Infos : www.facebook.com/oceanprotectionfrance Ramassage de déchets avec Escale Beach Rugby organisé par l’association Ocean Protection France Horaire et lieu à venir Infos : www.facebook.com/oceanprotectionfrance Ramassage de déchets avec Escale Beach Rugby organisé par l’association Ocean Protection France Horaire et lieu à venir Infos : www.facebook.com/oceanprotectionfrance Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

RAMASSAGE AVEC ESCALE BEACH RUGBY Palavas-les-Flots 2022-06-11 was last modified: by RAMASSAGE AVEC ESCALE BEACH RUGBY Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 11 juin 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault