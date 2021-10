Villiers-en-Lieu Salle de la place Haute-Marne, Villiers-en-Lieu RAM Salle de la place Villiers-en-Lieu Catégories d’évènement: Haute-Marne

Villiers-en-Lieu

RAM Salle de la place, 15 octobre 2021, Villiers-en-Lieu. RAM

du vendredi 15 octobre au vendredi 18 novembre 2022 à Salle de la place

Un relais assistant(e)s maternel(le)s itinérant sillonne le territoire pour aller à la rencontre des assistant(e)s maternel(le)s, des parents et des enfants installés en milieu rural Des matinées d’éveil, des permanences d’informations ou encore des réunions thématiques (aux RAM fixes) sont proposées Accueil avec ou sans rendez-vous LES + DU RAM ITINÉRANT Lutter contre l’isolement des assistants maternels en milieu rural Assurer un développement harmonieux du territoire en veillant à l’équilibre urbain/rural Améliorer la couverture du territoire Faciliter la participation active des assistants maternels Relais d’assistantes maternelles Salle de la place villiers en lieu, place de la mairie Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T11:30:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T11:30:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T11:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T11:30:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T11:30:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T11:30:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T11:30:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T11:30:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T11:30:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T11:30:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T11:30:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T11:30:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T11:30:00;2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T11:30:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T11:30:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T11:30:00;2022-02-04T09:00:00 2022-02-04T11:30:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T11:30:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T11:30:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T11:30:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T11:30:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T11:30:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T11:30:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T11:30:00;2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T11:30:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T11:30:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T11:30:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T11:30:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T11:30:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T11:30:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T11:30:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T11:30:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T11:30:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T11:30:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T11:30:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T11:30:00;2022-07-01T09:00:00 2022-07-01T11:30:00;2022-07-08T09:00:00 2022-07-08T11:30:00;2022-07-15T09:00:00 2022-07-15T11:30:00;2022-07-22T09:00:00 2022-07-22T11:30:00;2022-07-29T09:00:00 2022-07-29T11:30:00;2022-08-05T09:00:00 2022-08-05T11:30:00;2022-08-12T09:00:00 2022-08-12T11:30:00;2022-08-19T09:00:00 2022-08-19T11:30:00;2022-08-26T09:00:00 2022-08-26T11:30:00;2022-09-02T09:00:00 2022-09-02T11:30:00;2022-09-09T09:00:00 2022-09-09T11:30:00;2022-09-16T09:00:00 2022-09-16T11:30:00;2022-09-23T09:00:00 2022-09-23T11:30:00;2022-09-30T09:00:00 2022-09-30T11:30:00;2022-10-07T09:00:00 2022-10-07T11:30:00;2022-10-14T09:00:00 2022-10-14T11:30:00;2022-10-21T09:00:00 2022-10-21T11:30:00;2022-10-28T09:00:00 2022-10-28T11:30:00;2022-11-04T09:00:00 2022-11-04T11:30:00;2022-11-11T09:00:00 2022-11-11T11:30:00;2022-11-18T09:00:00 2022-11-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Autres Lieu Salle de la place Adresse villiers en lieu, place de la mairie Ville Villiers-en-Lieu lieuville Salle de la place Villiers-en-Lieu