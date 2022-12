Les bébés lecteurs en vadrouille RAM itinerant Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Catégories d’évènement: Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Haute-Marne

Les bébés lecteurs en vadrouille RAM itinerant, 19 janvier 2023, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière. Les bébés lecteurs en vadrouille Jeudi 19 janvier 2023, 10h30 RAM itinerant

sur inscription

Oh mon bateau ! C’est le plus beau des bateaux ! RAM itinerant 17 Rue d’Ambrières 52290 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Éclaron Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T10:30:00+01:00

2023-01-19T11:00:00+01:00

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne