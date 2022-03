Rallyes pédestres Printemps de l’environnement au Pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Rallyes pédestres Printemps de l’environnement au Pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen, 26 mars 2022, Le pouliguen. Rallyes pédestres Printemps de l’environnement au Pouliguen

Parking des Maures 44510 Le pouliguen, le samedi 26 mars à 09:45

INFORMER, SENSIBILISER, AGIR afin de conserver, protéger et valoriser le patrimoine naturel qui subsiste à ce jour. Faire le choix des circulations douces, des économies d’énergie et d’une lutte contre toutes les pollutions. Trois rallyes pédestres-vous sont proposés, ouverts aux adhérents et au grand public. 5€ de participation pour les non adhérents DECOS Ils se dérouleront chacun sur un circuit d’environ 3km pour une durée de 2 heures. – Départ 9h45 26 MARS 2022, circuit Penchâteau – Départ pointe de Penchâteau 30 AVRIL 2022, circuit dune de la Falaise – Départ Plage Valentin 21 MAI 2022, circuit côte Sauvage, Départ Port Lin INFORMER, SENSIBILISER, AGIR afin de conserver, protéger et valoriser le patrimoine naturel qui subsiste à ce jour. Faire le choix des circulations douces, des économies d’énergie et d’une lutte c… Parking des Maures 44510 Le pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:45:00 2022-03-26T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Parking des Maures 44510 Le pouliguen Adresse Parking des Maures 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Parking des Maures 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Parking des Maures 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Rallyes pédestres Printemps de l’environnement au Pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen 2022-03-26 was last modified: by Rallyes pédestres Printemps de l’environnement au Pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen 26 mars 2022 Le Pouliguen Parking des Maures 44510 Le pouliguen Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique