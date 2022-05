RALLYES CITOYENS Domaine de Rallye Souges, 4 mai 2022, Martignas-sur-Jalle.

RALLYES CITOYENS

du mercredi 4 mai au vendredi 6 mai à Domaine de Rallye Souges

Le trinôme académique de Bordeaux met l’accent sur la citoyenneté européenne en cette année de PFUE et propose trois jours de rallies citoyens au Camp de Souge. Les rallyes rassemblent les collèges et lycées girondins. Pour 2022, le thème choisi est :”Quels enjeux pour la Défense dans le cadre de la Présidence française de l’union européenne en 2022 ?”. Les équipes, obligatoirement paritaires et mixtes, participent à différentes activités tout au long de la journée. Les épreuves sont autant physiques qu’intellectuelles : le centre EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde et le Mouvement Européen France-Gironde seront présents sur les 3 jours et proposeront des activités qui permettront de mettre en valeur les atouts de la citoyenneté européenne.

PAS D’INSCRIPTION POSSIBLE

Domaine de Rallye Souges Martignas sur Jalle Martignas-sur-Jalle Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T16:30:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T16:30:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T16:30:00