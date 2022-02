Rallye VTT à la découverte des Alpilles Aureille, 21 mai 2022, Aureille.

Rallye VTT à la découverte des Alpilles Panorama Outdoor Avenue des Alpilles Aureille

2022-05-21 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 17:30:00 Panorama Outdoor Avenue des Alpilles

Aureille Bouches-du-Rhône Aureille

Muni de votre livret de découverte, venez sillonner les chemins et pistes d’Aureille, en passant à travers les champs d’oliviers et les vignes ou le long des canaux jusqu’à l’oppidum des Caisses de Jean-Jean (Mouriès) et aux Civadières pour les plus courageux !

En famille et en VTT, venez découvrir les paysages, l’agriculture et l’Histoire du village d’Aureille et de ses alentours…

contact@parc-alpilles.fr +33 4 90 90 44 00 http://www.parc-alpilles.fr/

Muni de votre livret de découverte, venez sillonner les chemins et pistes d’Aureille, en passant à travers les champs d’oliviers et les vignes ou le long des canaux jusqu’à l’oppidum des Caisses de Jean-Jean (Mouriès) et aux Civadières pour les plus courageux !

Panorama Outdoor Avenue des Alpilles Aureille

dernière mise à jour : 2022-02-22 par