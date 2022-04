RALLYE VELO PEDESTRE Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

RALLYE VELO PEDESTRE Salle municipale Saint Cyr en Retz Villeneuve-en-Retz

2022-05-22 07:30:00

Au programme; parcours VTT; 25, 35 et 45km, parcours VTC 25km, parcours pousette 6km. Vous aimez la randonnée? à pied ou à vélo ? en solo, entre amis ou en famille ? Profitez de cette journée pour partager votre passion lors d'un événement convivial. ogecsaintejulitte44@gmail.com +33 6 20 84 33 87 http://stejulitte-fr.over-blog.com/

