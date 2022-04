Rallye Vélo / Pédestre (sur réservation avant le 23 avril) Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Rallye Vélo / Pédestre (sur réservation avant le 23 avril) Carcans, 1 mai 2022, Carcans. Rallye Vélo / Pédestre (sur réservation avant le 23 avril) Carcans

2022-05-01 – 2022-05-01

Carcans Gironde Le Comité des Fêtes de Carcans vous propose : Rally Vélo / Pédestre

1er Mai 2022 / Inscription 2€ / Gratuit – de 7 ans

Location vélo Funbike 9€ (05 56 82 96 74)

Repas : Adulte (apéritif-tapas, plat, fromage, dessert, vin, café) 17€

Enfant (poulet, chips, boisson, dessert) 6€

16h, concert Mangue Louve – Gratuit ouvert à tous

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

