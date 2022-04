Rallye vélo – Les boucles d’Aureille Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rallye vélo – Les boucles d’Aureille Saint-Rémy-de-Provence, 14 mai 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Rallye vélo – Les boucles d’Aureille Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

2022-05-14 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00 Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Rallye vélo

Les boucles d’Aureille

Ce Rallye vélo est jalonné d’étapes et d’épreuves à la découverte de la biodiversité, des paysages des Alpilles. Parcours familles – parcours sportifs, à chacun son niveau. Départs échelonnés en autonomie sur petites routes et chemins suivant un carnet de route fourni.

