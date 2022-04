Rallye vélo familial et confirmé Chaumard Chaumard Catégories d’évènement: Chaumard

Nièvre

Rallye vélo familial et confirmé Chaumard, 7 août 2022, Chaumard. Rallye vélo familial et confirmé Chaumard

2022-08-07 – 2022-08-07

Chaumard Nièvre Chaumard Rallye vélo familial et confirmé au lac de Pannecière. En famille : tour du lac, confirmé : route des crêtes. Points ravitaillement. Participation libre. Prévoir picnic. Organisé par les Amis de Pannecière. lesamisdepanneciere@gmail.com http://www.lesamisdepanneciere.org/ Rallye vélo familial et confirmé au lac de Pannecière. En famille : tour du lac, confirmé : route des crêtes. Points ravitaillement. Participation libre. Prévoir picnic. Organisé par les Amis de Pannecière. Chaumard

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumard, Nièvre Autres Lieu Chaumard Adresse Ville Chaumard lieuville Chaumard Departement Nièvre

Chaumard Chaumard Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumard/

Rallye vélo familial et confirmé Chaumard 2022-08-07 was last modified: by Rallye vélo familial et confirmé Chaumard Chaumard 7 août 2022 Chaumard nièvre

Chaumard Nièvre