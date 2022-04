Rallye Vélo et Pédestre Chailloué Chailloué Catégories d’évènement: Chailloué

Chailloué Orne Chailloué Grand retour du rallye vélo de Chailloué cette année ! Toujours le 1er mai. 27km pour le parcours vélo. 7km pour le pédestre.

Restauration sur place si la situation sanitaire le permet.

