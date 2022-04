Rallye Vélo et pédestre Chailloué Chailloué Catégories d’évènement: Chailloué

Orne

Rallye Vélo et pédestre Chailloué, 1 mai 2022, Chailloué. Rallye Vélo et pédestre Chailloué

2022-05-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-01

Chailloué Orne Rallye vélo et pédestre : enez résoudre les énigmes pour trouver votre chemin et relevez les défis sur le parcours !

– 27km pour le parcours vélo

– 7km pour le pédestre

Départ : salle polyvalente, Chailloué Restauration sur place si la situation sanitaire le permet. Rallye vélo et pédestre : enez résoudre les énigmes pour trouver votre chemin et relevez les défis sur le parcours !

– 27km pour le parcours vélo

– 7km pour le pédestre

Départ : salle polyvalente, Chailloué Restauration sur place si la situation… comitedesfeteschailloue@gmail.com +33 6 24 98 03 76 Rallye vélo et pédestre : enez résoudre les énigmes pour trouver votre chemin et relevez les défis sur le parcours !

– 27km pour le parcours vélo

– 7km pour le pédestre

Départ : salle polyvalente, Chailloué Restauration sur place si la situation sanitaire le permet. Chailloué

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chailloué, Orne Autres Lieu Chailloué Adresse Ville Chailloué lieuville Chailloué Departement Orne

Chailloué Chailloué Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailloue/

Rallye Vélo et pédestre Chailloué 2022-05-01 was last modified: by Rallye Vélo et pédestre Chailloué Chailloué 1 mai 2022 Chailloué Orne

Chailloué Orne