Rallye vélo et pédestre à Gennes-sur-Seiche Salle des sports Ty- Mad Gennes-sur-Seiche, dimanche 23 juin 2024.

Le comité des Fêtes de Guennes-sur-Seiche vous propose un rallye vélo et pédestre.

Deux rendez-vous sont proposés le parcours cycliste de deux fois 12,5 km, ainsi qu’un parcours pédestre de 7 et 5 km avec neuf jeux pour les cyclistes et huit jeux pour les marcheurs. Et un questionnaire de culture générale.

Départ de la salle des Sports à 9h30 pour un circuit de 25 kms pour les vélos et de 12 kms pour les randonneurs autour de la commune.

Inscriptions de 9h à 10h. Participation 2€, salle Ty-Mad (équipe de cinq à six personnes). Casque obligatoire pour les moins de 12 ans.

La remise des prix, salle Ty-Mad, à 20 h, sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tout public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23 23:00:00

Salle des sports Ty- Mad 1 Allée de la Mairie

Gennes-sur-Seiche 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

