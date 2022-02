Rallye vélo Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Rallye vélo Biville-la-Baignarde, 26 juin 2022, Biville-la-Baignarde. Rallye vélo place de l’église Route de la mer Biville-la-Baignarde

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 place de l’église Route de la mer

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Passez une journée sportive et conviviale en participant au rallye vélo de Biville-la-Baignarde! Le départ est prévu à 10h00 sur la place de l’église pour un parcours de 30 km. Les enfants doivent être accompagnés et porter un casque ! Un repas sera organisé le soir, réservation auprès de Jean-Pierre Bénard au 06 37 60 35 21 Passez une journée sportive et conviviale en participant au rallye vélo de Biville-la-Baignarde! Le départ est prévu à 10h00 sur la place de l’église pour un parcours de 30 km. Les enfants doivent être accompagnés et porter un casque ! Un repas… jeanpierre.benard76@gmaiL.com +33 6 37 60 35 21 Passez une journée sportive et conviviale en participant au rallye vélo de Biville-la-Baignarde! Le départ est prévu à 10h00 sur la place de l’église pour un parcours de 30 km. Les enfants doivent être accompagnés et porter un casque ! Un repas sera organisé le soir, réservation auprès de Jean-Pierre Bénard au 06 37 60 35 21 place de l’église Route de la mer Biville-la-Baignarde

