Rallye vélo 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 16:00:00 16:00:00 place de l'église Route de la mer

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Biville-la-Baignarde Passer une journée sportive et conviviale en participant au rallye vélo de Biville-la-Baignarde!

N’oubliez pas votre pique-nique ! Un abri est prévu en cas de mauvais temps !

Rendez-vous à 9h30 pour un départ à 10h00! Les enfants doivent être accompagnés et porter un casque ! Un repas sera organisé le soir, réservation auprès de Jean-Pierre Bénard au 06 37 60 35 21 (10€ par personne) Passer une journée sportive et conviviale en participant au rallye vélo de Biville-la-Baignarde!

