Rallye VAL NATURA Saint-Astier, 23 mai 2023, Saint-Astier .

11ème édition de Val Natura en Périgord, destination « L’Isle aux Trésors » : rallye nature à dominante pédestre et culturel, réservé aux + 60 ans.

4 jours jalonnés d’étapes sportives adaptées, de découvertes culturelles et de visites de sites exceptionnels pour découvrir le patrimoine local, ses paysages, pour remonter le temps et l’histoire, percer les secrets cachés et enfouis du pays Isle Vern Salembre, et pratiquer en toute sécurité, de façon ludique et conviviale des activités sportives, physiques, culturelles.

Des aventuriers venus de toute la France concourent par équipe de 2 : ils cumulent des points sur l’ensemble des journées afin d’établir un classement amical qui leur permet de gagner de nombreux lots.

Tarif : 180 € / duo. Sur inscription, places limitées.

Direction départementale des sports et de la jeunesse : 05 53 02 02 80

+33 5 53 02 02 80 Direction départementale sports et jeunesse

direction sports et jeunesse

