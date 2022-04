Rallye Urbain Sarlat- Les secrets du dragonnier Sarlat-la-Canéda, 24 avril 2022, Sarlat-la-Canéda.

Rallye Urbain Sarlat- Les secrets du dragonnier Sarlat-la-Canéda

2022-04-24 – 2022-04-24

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda

EUR 20 Pour les vacances de Pâques, Tartuga vous propose son tout nouveau rallye urbain façon escape game : Les secrets du dragonnier.

Plongez dans le cœur historique de Sarlat et utilisez à bon escient un des derniers grimoires de dragonnier pour mener à bien votre quête !!!

Une quête où découverte ludique du patrimoine et dragons s’entremêlent pour 2h de parcours à mi-chemin entre l’escape game et le rallye urbain.

Prévoir un téléphone portable chargé par équipe et de bonnes chaussures confortables. Le reste du paquetage nécessaire à votre quête vous sera remis au point de rencontre…

Rallye urbain en extérieur respectant les gestes barrières. Jeu par équipe de 3 personnes minimum. 20€ / personne.

tartuga

Sarlat-la-Canéda

