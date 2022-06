Rallye urbain: « Les Ailes du passé », 26 août 2022, .

Rallye urbain: « Les Ailes du passé »



2022-08-26 16:30:00 – 2022-08-26

Il semblerait que Brantôme soit un lieu apprécié des dragons. Un commerce de contrebande autour d’articles draconniques aurait vu le jour dans la « Venise du Périgord ». Partez sur les traces de ces ombres ailées lors d’une enquête de type Escape game qui vous fera découvrir les origines draconniques de la ville. Une quête où découverte ludique du patrimoine et dragons s’entremêlent pour 2 h 30 de parcours à mi-chemin entre l’escape game et le rallye urbain. Prévoir un téléphone portable chargé par équipe et de bonnes chaussures confortables. Le reste du paquetage nécessaire à votre quête vous sera remis au point de rencontre…

Rallye urbain en extérieur. Jeu par équipe de 3 personnes minimum (6 max). A partir de 15€ / personne (tarif par personne dégressif suivant le nombre de personnes au sein de l’équipe).

Escape game urbain « Les Ailes du passé ». Explorez la « Venise du Périgord » et retrouvez les traces d’un ancien dragon. Jeu par équipe de 3 personnes minimum. À partir de 15€/ personne. Tarif par personne dégressif suivant le nombre de personnes au sein de l’équipe.

Il semblerait que Brantôme soit un lieu apprécié des dragons. Un commerce de contrebande autour d’articles draconniques aurait vu le jour dans la « Venise du Périgord ». Partez sur les traces de ces ombres ailées lors d’une enquête de type Escape game qui vous fera découvrir les origines draconniques de la ville. Une quête où découverte ludique du patrimoine et dragons s’entremêlent pour 2 h 30 de parcours à mi-chemin entre l’escape game et le rallye urbain. Prévoir un téléphone portable chargé par équipe et de bonnes chaussures confortables. Le reste du paquetage nécessaire à votre quête vous sera remis au point de rencontre…

Rallye urbain en extérieur. Jeu par équipe de 3 personnes minimum (6 max). A partir de 15€ / personne (tarif par personne dégressif suivant le nombre de personnes au sein de l’équipe).

dernière mise à jour : 2022-06-19 par