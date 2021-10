Rallye urbain Halloween Sarlat-la-Canéda, 30 octobre 2021, Sarlat-la-Canéda.

Rallye urbain Halloween 2021-10-30 – 2021-10-30

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda

EUR 20 Un mail mystérieux…

Un rdv énigmatique dans la cité de Sarlat…

Un point de rencontre à trouver…

Une quête à mener à bien…

Par équipe de 3 à 6 joueurs, trouvez le point de rencontre, acceptez votre quête et récupérez le matériel nécessaire à l’exploration du cœur historique de Sarlat. Attention, l’esprit d’Halloween vous surveille…

Une quête où découverte ludique du patrimoine et légendes sombres du Périgord s’entremêlent pour plus de 2h de parcours à mi-chemin entre l’escape game et le rallye urbain.

Prévoir un téléphone portable chargé par équipe et de bonnes chaussures confortables. Le reste du paquetage nécessaire à votre quête vous sera remis au point de rencontre… Pour trouver le point de rencontre, un mail vous parviendra un jour avant…

+33 6 87 55 21 21

Tartuga

