RALLYE TOURISTIQUE – SUR LES TRACES D’EMILE ERCKMANN, 26 juin 2022, . RALLYE TOURISTIQUE – SUR LES TRACES D’EMILE ERCKMANN

Retournez sur les lieux qui ont marqué la vie d'Emile Erckmann et de son collaborateur Alexandre Chatrian. Dans ce jeu, vous allez découvrir ou redécouvrir, la place qu'occupe le pays de Phalsbourg et de Sarrebourg dans l'imaginaire et les œuvres des deux auteurs. Public Familial dès 10 ans – Pays de Phalsbourg et Pays de Sarrebourg

